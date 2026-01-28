Connect with us

Juve, parla Spalletti: «Un po’ di fatica accumulata, passano pochi giorni. Le sostituzioni servivano a dare brillantezza ma…»

Published

51 minuti ago

on

By

juventus 120 milioni persi

Juve, Spalletti parla nel post partita a Sky: ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo lo 0-0 di Montecarlo

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Monaco e Juventus, analizzando la prestazione e i temi principali del match. Di seguito le sue parole:

PLAYOFF E RITMI BASSI – «Un po’ di fatica accumulata, passano pochi giorni. Le sostituzioni servivano a dare brillantezza e una chance a chi aveva giocato bene. Non siamo riusciti. Davanti avevamo una squadra che ogni volta che riconquistava palla ti portava a far  corse di 100 metri. Non siamo stati bravi a far blocco squadra compatto, loro ti portano a correre»

SECONDE LINEE – «Non hanno fatto male, ma viene meno la qualità del singolo mancando tutta la squadra»

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

MOTIVAZIONI – «Ci sono più consapevolezze ora. Attraverso questa che si va a far vedere chi siamo, sono partite dove dobbiamo per forza dare seguito alla continuità e non ci siamo riusciti stasera per il ritmo a tenere una  quadra compatta. Non abbiamo giocato su lunghezza e larghezza con la palla, abbiamo sbagliato troppi passaggi, quindi viene meno la qualità del singolo. Va in difficoltà anche il campione in serate con partite sporche così»

OSIMHEN – «Vanno affrontati tutti, anche il Monaco non è lento, quando strappa fa cento metri in undici secondi. Va affrontato e bisogna usare la consapevolezza di poter determinare cosa abbiamo davanti»

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SPALLETTI SU JUVENTUSNEWS24

