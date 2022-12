Juve, Pimenta: «Pogba ha tanta voglia di giocare, è mentalmente pronto»

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha parlato circa le condizioni mentali e fisiche del centrocampista della Juventus

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha parlato a margine del meeting nazionale della IAFA, Italian Association of Football Agent.

PAROLE – «Quando rientra Pogba? Deve dirlo lui, non voglio parlare per lui. Ma secondo me mentalmente è assolutamente pronto, ha tanta voglia di giocare. Fisicamente? Mi dicono tutti che anche lì va tutto bene, lo rivedremo in campo il prima possibile».