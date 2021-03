Juve, Pirlo sorride: due giocatori tornano ad allenarsi in gruppo

Allenamento Juve: i bianconeri tornano in campo alla Continassa. Due rientri in gruppo per Andrea Pirlo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli relativi all’allenamento odierno. Bianconeri tornati in campo alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da Pirlo, iniziando così a proiettare l’attenzione verso il derby di sabato col Torino.

Gruppo non ancora al completo, con Pirlo in attesa di avere a disposizione tutti i giocatori convocati in Nazionale. Seduta di allenamento odierna (caratterizzata dai giocatori non convocati in Nazionale) che ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche. Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in gruppo. Domani la squadra si troverà al Training Center in mattinata, per una nuova giornata di lavoro.