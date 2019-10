Juve, Pjanic: «Sempre concentrato sul mio lavoro. Ecco a chi mi ispiro»

Juve, Pjanic parla al portale Esquire: «Il mio impegno col calcio è totalizzante e sono sempre concentrato. Ali e Jordan due esempi da seguire»

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Esquire. Ecco le parole del bosniaco:

«Fuori dal campo? Il mio è un impegno totalizzante e sono sempre concentrato sul mio lavoro, a cui devo dedicare tante energie perché voglio che la gente sia sempre felice di vedermi giocare. A chi mi ispiro? Credo che qualsiasi sportivo non possa fare a meno di pensare a Muhammad Ali e Michael Jordan come figure da prendere come riferimento. Due straordinari esempi di tutto ciò che significa lo sport».