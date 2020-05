Juve Pogba, porta aperta: il francese non rientra nei piani del Real. I bianconeri potrebbero avere via libera per il centrocampista

Potrebbe essere una buona notizia per la Juventus: Paul Pogba non rientra nei piani del Real Madrid. L’edizione odierna di Marca parla degli obiettivi dei Blancos: al momento il francese non sembra rientrare nei piani della società iberica.

Il centrocampista transalpino era disposto ad abbassare le pretese sull’ingaggio (19 milioni euro l’anno, ndr), ma al momento le Merengues devono pensare a sfoltire la rosa. Porta aperta per la Juventus? Ai posteri e al mercato l’ardua sentenza.