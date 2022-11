Juve, preoccupa l’infortunio di Vlahovic

In casa Juve tiene banco l’infortunio di Vlahovic: l’attaccante sta lavorando per recuperare per l’Inter, ma il rischio è che torni nel 2023

In casa bianconera preoccupa l’infortunio di Dusan Vlahovic. Il serbo si è fermato per un problema all’adduttore durante la partita con il Benfica e sta lavorando per tornare in occasione del match contro l’Inter, ma la sicurezza che sia a disposizione, al momento non c’è.

con il Mondiale imminente c’è il rischio di rivederlo soltanto nel 2023. Evitare ricadute ora è quanto meno necessario. Lo scrive il Corriere dello Sport.

