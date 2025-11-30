Juve Primavera Cagliari 0-0, Padoin analizza: «Soddisfatto della partita, ecco cosa ci è mancato»

Juve Primavera Cagliari, Padoin interviene dopo lo 0-0 in trasferta contro i rossoblù: il commento dell’allenatore

Il tecnico della Juventus Primavera, Simone Padoin, ha analizzato il pareggio a reti bianche maturato sul campo del Cagliari. Una partita senza grandi emozioni, chiusa sullo 0-0, che ha lasciato l’amaro in bocca per le poche occasioni create ma che ha comunque offerto spunti di riflessione al mister bianconero.

Al termine della sfida, Padoin ha condiviso le sue impressioni, soffermandosi sull’atteggiamento dei ragazzi e sulla necessità di crescere nella gestione dei momenti chiave. Di seguito le parole dell’allenatore.

PAROLE – «Sono soddisfatto della partita fatta perché era la terza nel giro di otto giorni: quando si gioca così spesso, in maniera ravvicinata, non è mai facile mantenere la concentrazione. Da questo punto di vista sono contento della prova dei ragazzi, hanno dimostrato maturità nella gestione della gara: il Cagliari si è difeso bene, noi abbiamo fatto fatica il primo quarto d’ora a trovare i varchi giusti – perché abbiamo sbagliato qualche giocata a livello tecnico.

Poi pian piano siamo cresciuti e siamo stati stabilmente nella metà campo avversaria: soprattutto nel secondo tempo siamo arrivati al cross, cercando anche delle imbucate centrali. Abbiamo avuto occasioni su dei calci piazzati, avremmo potuto portare a casa i tre punti nel finale con diverse opportunità evidenti, ma non siamo riusciti a essere incisivi».

