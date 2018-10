La Juventus si è avvicinata agli ottavi di Champions League. Ecco le possibili combinazioni per il passaggio del turno

La Juventus ha ottenuto contro il Manchester United un’importantissima vittoria per 0-1 nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri hanno espugnato l’Old Trafford grazie ad una rete di Paulo Dybala nella prima frazione e si sono avvicinati notevolmente agli ottavi di finale della competizione. La classifica, dopo la terza giornata vede la Vecchia Signora dominare il gruppo H a punteggio pieno con 9 punti, dietro i Red Devils a 4, il Valencia a 2 ed infine lo Young Boys ad un solo punto. Questa classifica vede, dunque, la formazione di Allegri molto vicina al passaggio del turno ed alla conquista della prima posizione del raggruppamento, primo posto che potrebbe consentire ai bianconeri un sorteggio più agevole.

Attualmente la qualificazione al prossimo turno per il club bianconero non è ancora matematica, ma potrebbe esserlo già nel corso della prossima giornata. Il passaggio del turno sarebbe matematico, difatti, in caso di vittoria o di un pareggio nella sfida di ritorno contro il Manchester United a Torino il 7 novembre, indipendentemente dal risultato dell’altra gara tra Young Boys e Valencia.

Juve Qualificazione Champions League agli ottavi

Vittoria contro il Manchester United nella quarta giornata dei gironi di Champions League

nella quarta giornata dei gironi di Champions League Pareggio contro il Manchester United nella quarta giornata di Champions League e Valencia-Young Boys finisce in parità

nella quarta giornata di Champions League e finisce in parità Pareggio contro il Manchester United nella quarta giornata di Champions League e il Valencia vince contro lo Young Boys

nella quarta giornata di Champions League e il vince contro lo Pareggio contro il Manchester United nella quarta giornata di Champions League e lo Young Boys vince contro il Valencia

Juve Qualificazione Champions agli ottavi come prima del girone