Juve, prove di rinnovo per Rabiot: ecco la strategia

In casa Juve si lavora al rinnovo di Adrien Rabiot: il centrocampista è in scadenza e ha mercato, ma i bianconeri hanno un piano

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sul prolungamento di Adrien Rabiot con la Juve, i cui dubbi verranno sciolti soltanto nei prossimi mesi, quando si saprà se i bianconeri parteciperanno o meno alla prossima edizione della Champions.

Apertura totale, al momento, da parte del giocatore francese, ma l’interesse di altri top club e le elevate richieste di ingaggio non lasciano tranquilli i tifosi juventini. A risolvere tutto in favore potrebbe essere quella fascia da capitano che, contro il Milan nella passata stagione, aveva indossato per la prima volta. Ormai, infatti, l’ex Psg è un vero e proprio simbolo.

