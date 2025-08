Juve-Reggiana 2-2, Tudor: «Buon test, ora pronti per la Germania; Bremer? Contento per il suo ritorno»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, dopo il pareggio nell’amichevole dei bianconeri contro la Reggiana

Amichevole in parità per i bianconeri – Finisce 2-2 il test di oggi tra Juve e Reggiana. In evidenza Conceição, autore del momentaneo 1-1 nel primo tempo, e Vlahovic, a segno nella ripresa tra le voci di mercato. A fine gara, Igor Tudor ha analizzato così la prestazione e i prossimi passi della squadra.

UN TEST UTILE, NONOSTANTE LA STANCHEZZA – «Quello di oggi è stato un bel test per noi, si è sentito il volume dell’allenamento fatto in settimana e di conseguenza c’è stata ovviamente tanta stanchezza».

CONDIZIONE FISICA IN CRESCITA E IL RITORNO DI BREMER – «Fisicamente – come è normale che sia in questo momento – qualcuno è un po’ più avanti e qualcuno è un po’ più indietro: quello di oggi è stato un allenamento molto utile. Sono contento per il ritorno di Gleison, sicuramente ci vorrà un po’ di tempo e gli servirà giocare delle partite per tornare ai suoi livelli. Sono soddisfatto di questi primi giorni di allenamento».

BUON INSERIMENTO DEI NUOVI, ORA LA GERMANIA – «Ci sono stati carichi di lavoro importanti, i nuovi arrivati si sono inseriti subito molto bene: nella squadra c’è grande applicazione e voglia di fare le cose nel migliore dei modi. Adesso siamo pronti alla seconda parte della preseason che faremo in Germania; fra tre settimane si comincia ufficialmente e lavoreremo duramente».