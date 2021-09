Juve, retroscena sull’addio di Buffon: «Non poteva più accettarlo»

Juventus, addio Buffon: «Gigi se n’è andato per questo!». C’è anche un particolare su Andrea Pirlo nella passata stagione

Secondo quanto riportato da Repubblica, si dice che Buffon sia voluto andare via dalla Juve anche per questo, che non se la sentisse di fare il vice ad un portiere dal rendimento inferiore al suo. I sussurri di spogliatoio raccontano che, dopo l’eliminazione col Porto, Andrea Pirlo volesse promuovere Buffon come primo portiere, scalzando Szczesny. Alla fine non se ne fece più nulla, probabilmente per non deprezzare il polacco.

Inoltre, scrive il quotidiano, ad un certo punto successe anche una cosa strana: dopo quel derby malandato, Pirlo fece giocare a Buffon un delicato Juve Napoli pur avendo annunciato alla vigilia l’impiego di Szczesny. Fu una gestione molto opaca, e mai del tutto chiarita, visto che in condizioni normali il portiere titolare in quella partita sarebbe dovuto essere indiscutibilmente Szczesny.