Juve, riecco Pogba e Vlahovic: in gol con la Next Gen, ora Monza nel mirino

Paul Pogba e Dusan Vlahovic a segno nel test contro la Next Gen: adesso mettono il Monza nel mirino

Paul Pogba e Dusan Vlahovic hanno preso parte ad un test con la Juventus Next Gen questo pomeriggio alla Continassa. 50’/60′ in campo per i due, entrati entrambi nel tabellino dei marcatori della Juventus “dei grandi”.

Buone indicazioni in vista del match con il Monza, per il quale i due dovrebbero finalmente tornare a disposizione.