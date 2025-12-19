Juventus News
Juve Roma, i convocati di Gasperini per la sfida dello Stadium: c’è qualche sorpresa, la lista completa
Juve Roma, ecco i convocati di Gasperini per la sfida allo Stadium: spunta qualche sorpresa nell’elenco. Di seguito la lista
Gian Piero Gasperini ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida Juventus‑Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A. La lista completa scelta dal tecnico:
I CONVOCATI
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
