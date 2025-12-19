 Juve Roma, i convocati di Gasperini per la sfida dello Stadium: c'è qualche sorpresa, la lista completa
Juve Roma, ecco i convocati di Gasperini per la sfida allo Stadium: spunta qualche sorpresa nell’elenco. Di seguito la lista

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida Juventus‑Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A. La lista completa scelta dal tecnico:

I CONVOCATI

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Mirra, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

