Juve, Ronaldo alla Continassa: ieri in gruppo, Inter nel mirino

Cristiano Ronaldo è rientrato dal Portogallo dopo il ricovero della madre Dolores. Da ieri si allena in gruppo, testa all’Inter

Giorni difficili per Cristiano Ronaldo, ma il portoghese non molla e torna subito in campo. Ieri si è allenato in gruppo – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport -, rassicurando tutti.

Mercoledì CR7 si è allenato da solo, nella sessione di ieri è tornato con i compagni anche in vista del match contro l’Inter: dubbi allontanati, l’asso lusitano ci sarà nella sfida di domenica contro i nerazzurri.