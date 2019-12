Cristiano Ronaldo, altro che riposo: workout in piscina. Il portoghese lavora alla sua condizione fisica anche durante le ferie natalizie

Come altri colleghi (Lukaku e Bastoni per citarne alcuni) anche Cristiano Ronaldo non si è fermato in queste vacanze di Natale. Il portoghese, che cura ogni aspetto del suo fisico, ha postato un video su Instagram mentre si allena.

CR7 nel video è intento a fare workout in piscina. Cristiano è pronto a presentarsi in gran forma dopo la sosta.