Juve, Sarri non ha intenzione di sottovalutare il Milan: «Dobbiamo giocare con un’intensità difensiva diversa»

Maurizio Sarri lancia le direttive per la sua Juve in vista della partita di domani sera contro il Milan. Il tecnico non ha intenzione di sottovalutare la partita e, in conferenza stampa, ha parlato di una particolare attenzione difensiva.

«È una buona squadra, che non ha fatto una buona fase iniziale di stagione. In una singola partita può fare un’ottima gara, quindi dobbiamo giocare con un’intensità difensiva diversa, stando in campo in maniera differente rispetto all’ultima partita», il suo pensiero.