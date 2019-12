Juve, Sarri non teme il sorpasso dell’Inter in classifica: «Spero che avere una squadra davanti sia per noi un grande stimolo»

Nell’ultima settimana la Juve è stata costretta a guardare le spalle dell’Inter, dopo aver subito il sorpasso nell’ultima giornata di campionato. Decisivo lo stop casalingo dei bianconeri col Sassuolo, a fronte del successo nerazzurro.

In conferenza stampa, il tecnico Maurizio Sarri non è spaventato dal secondo posto, ma appare motivato: «Spero che sia un grande stimolo per noi avere una squadra davanti», sentenzia l’allenatore.