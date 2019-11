Juve, Sarri in conferenza stampa ha provato a fare chiarezza sul comportamento di Cristiano Ronaldo contro il Milan

Maurizio Sarri, a margine della vittoria ottenuta dalla sua Juventus contro il Milan, è tornato sul comportamento tenuto da Cristiano Ronaldo. Che ha lasciato il campo visibilmente irritato per la sostituzione e pare abbia abbandonato l’Allianz Stadium prima della fine del match.

«Ma Ronaldo non sarà mai un problema. Bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche. Ha lasciato lo stadio in anticipo? Se è vero, dovrà chiarire con i suoi compagni», ha spiegato il tecnico bianconero.