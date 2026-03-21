Juve Sassuolo, scoppia il caso pertosse tra i neroverdi: per il CorSport anche i bianconeri sono a rischio

Juve Sassuolo, allerta pertosse per la sfida di stasera: «Incubazione di 7-10 giorni», l’indiscrezione del CorSport

Massimiliano Gallo, sul Corriere dello Sport, affronta il caso di pertosse esploso in casa Sassuolo alla vigilia della sfida con la Juventus. La gara, conferma il quotidiano, si disputerà regolarmente, ma l’attenzione resta alta: secondo il giornale, anche i giocatori bianconeri potrebbero essere esposti al rischio di contagio

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Il quotidiano: «Scongelate i virologi. È di nuovo il loro momento. Come quando impazzavano a reti e giornali unificati. I depositari del verbo. Il calcio italiano si regala un tuffo nel recente passato. In Spagna hanno organizzato la giornata di campionato da giocare con le maglie vintage. In Italia, invece, il remake è sanitario. Dal Covid alla pertosse è un attimo. È scoppiata un’epidemia nello spogliatoio del Sassuolo. Per stasera Grosso dovrà trovare undici calciatori apparentemente sani da mandare in campo allo Juventus Stadium. Non sarà facile perché il periodo di incubazione è lunghetto (di solito 7-10 giorni, ci siamo informati) e ieri ce n’erano già cinque fuori uso. Molto probabilmente aumenteranno.

La novità è che questa sera a Torino sarà Scansuolo per certificato medico. Grosso ha già aggregato cinque giovanotti della Primavera. I dirigenti sono partiti in auto per Torino. Niente autobus. Ma il bubbone ormai è scoppiato. E potrebbe contagiare anche i calciatori della Juventus. Un tempo, quello del Covid, di certo non si sarebbe giocato.

Attenzione perché se l’epidemia dovesse allargarsi, la questione vaccinazione ritornerà. Se qualcuno ha contratto la pertosse, probabilmente è perché è mancata qualche vaccinazione (quasi sicuramente ai figli). E potrebbe ripartire il dibattito. Tutto uguale».