Juve Spezia, i convocati di Pirlo: c’è Morata, cinque assenti

Convocati Juve per lo Spezia: c’è Fagioli, un rientro importante per Pirlo nell’elenco per la 25ª giornata di Serie A

Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera con lo Spezia. Presente Alvaro Morata, al rientro dopo l’infezione virale, e Nicolò Fagioli, che ieri non si è allenato per alcuni problemi intestinali.

Sempre out Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Dybala, mentre rientra dalla squalifica Danilo. Sale per la seconda volta consecutiva Marley Aké dalla Juventus U23.