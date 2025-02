Juve, Motta sicuro: «Non abbiamo buttato via la qualificazione, ci abbiamo provato. I cambi? La verità è questa»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, nel post partita della sfida di Champions League contro il Psv. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport nel post partita di Psv-Juve.

PAROLE DI LOCATELLI – «Io devo sentire quando parla lui. Non abbiamo buttato niente via. Ci abbiamo provato e alla fine non siamo stati in grado di stargli sopra».

CAMBI – «Abbiamo fatto tre cambi forzati. Prima Renato poi Koop che ieri mattina aveva la febbre che mi ha chiesto il cambio e anche Andrea è un cambio forzato perché mi ha detto che non si sentiva in condizione di continuare. Gli altri cambi sono entrati per aiutare la squadra ma questa volta è stato più difficile».

