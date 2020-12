All’Allianz Stadium, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(-dall’inviato all’Allianz Stadium, Marco Baridon) All’ “Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Juve Torino 1-1 MOVIOLA

Premiato Cristiano Ronaldo come MVP del mese di novembre

1’ Fischio d’inizio – Cominciata Juve-Torino all’Allianz Stadium.

4′ Occasione Kulusevski – Calcia sugli sviluppi di un corner l’attaccante, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo di De Ligt in area.

8′ Gol Nkoulou – Distrazione su corner di Ansaldi, con Nkoulou che nell’area piccola batte Szczesny.

12′ Parata Szczesny – Belotti inventa con un filtrante per Zaza, ipnotizzato nell’uno contro uno da Szczesny.

20′ De Ligt atterra Linetty – Gran palla di Belotti per Linetty, che a per tu con Szczesny viene rimontato e atterrato da De Ligt. Tutto regolare per l’arbitro.

31′ Tiro Lyanco – Conclusione da lontano che non sorprende Szczesny.

35′ Fallo di mano Ansaldi – Reclama un rigore la Juve per un fallo di mano di Ansaldi su corner. Non è dello stesso avviso Orsato che lascia correre.

52′ Punizione Rodriguez -Centra in pieno la barriera l’ex terzino del Milan.

58′ Gol annullato Cuadrado – Gran gol del colombiano, ma Orsato annulla per fuorigioco di Bonucci dopo aver controllato al VAR.

76′ Tiro Chiesa – Ci prova da posizione defilata l’esterno, con Sirigu che si allunga e mette in calcio d’angolo.

77′ Gol McKennie – Pareggia i conti la Juventus con McKennie, che incorna in rete il traversone di Cuadrado.

Juve Torino 1-1: risultato e tabellino

Reti: 8′ Nkoulou, 77′ McKennie

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (71′ Alex Sandro); Kulusevski (57′ Ramsey), Bentancur, Rabiot (71′ McKennie), Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Arthur, Bernardeschi, Portanova, Da Graca

Torino (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza (73′ Lukic), Belotti. All. Giampaolo. A disp. Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Vojvoda, Vianni, Buongiorno

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 51′ Kulusevski, 70′ Lyanco, 72′ De Ligt, 75′ Lukic