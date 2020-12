Moviola Juve Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Juve Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Torino, valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

20′ De Ligt atterra Linetty – Gran palla di Belotti per Linetty, che a per tu con Szczesny viene rimontato e atterrato da De Ligt. Tutto regolare per l’arbitro.

58′ Gol annullato Cuadrado – Gran gol del colombiano, ma Orsato annulla per fuorigioco di Bonucci dopo aver controllato al VAR