All’Allianz Stadium, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All‘Allianz Stadium, Juve e Torino si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Juve-Torino 1-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Torino.

2′ Occasione Seck – Arriva palla in area di rigore, da posizione defilata prova il tiro in porta ma viene deviato in calcio d’angolo.

5′ Gol annullato Kean – Sbaglia Schuurs, regalando di testa il pallone a Weah. Tocco morbido per Kean che scaglia una sassata sotto la traversa. Massa annulla però per fuorigioco dell’attaccante.

17′ Tiro Lazaro – Traversone di Bellanova, pallone che attraversa tutta l’area e arriva a Lazaro: destro di controbalzo che si perde sopra la traversa.

18′ Tiro Kostic – Contropiede rapido della Juventus orchestrato da Kostic. Sinistro in diagonale del serbo che si perde largo alla sinistra di Milinkovic-Savic.

22′ Colpo di testa Bremer – Punizione di Kostic tagliata, Bremer colpisce ma senza convinzione e senza precisione: il pallone si perde lontanissimo dallo specchio della porta.

24′ Kostic anticipato da Bellanova – Weah crossa profondo, Bellanova bravo in copertura ad allontanare in angolo.

25′ Occasione Bremer – Conclusione dalla distanza del brasiliano deviata in calcio d’angolo.

27′ Tiro-cross Bellanova – Che brivido per la Juventus. Bellanova in area va a metà tra un tiro e un cross, Szczesny ci mette i guantoni e allontana in angolo.

30′ Kean ancora pizzicato in fuorigioco – Controllo acrobatico perfetto del classe 2000, poi calcia ma trova l’opposizione di Schuurs. Massa ferma poi nuovamente l’azione per un fuorigioco del numero 18.

33′ Ancora Bremer – Punizione di Miretti, Bremer stacca in alto di testa sul secondo palo ma trova un’altra deviazione che gli devia il pallone in corner.

35′ Occasione McKennie – Tagliato il cross dalla sinistra di Kostic a premiare l’inserimento di McKennie: l’americano non riesce a colpire come avrebbe voluto ma rimane a terra dolorante. Cure mediche da parte dello staff.

37′ Colpo di testa Seck – Gran palla di Vlasic, di testa Seck colpisce ma non riesce a dare forza all’impatto col pallone. Raccoglie Szczesny.

39′ Doppia occasione Juve – Prima Kostic libera un mancino potente sulla schiena di Bellanova, l’azione prosegue e Rabiot si gira al limite e calcia di destro: tiro masticato, raccoglie Milinkovic-Savic.

44′ Tiro Bellanova – Grande azione dell’ex Inter, che salta due avversari in serpentina e ci prova di sinistro ad incrociare. Pallone largo ma grande tentativo.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

47′ Gol annullato Gatti – Secondo gol annullato alla Juventus. Calcio d’angolo, si accende una mischia: Gatti insacca ma Massa annulla per fuorigioco.

48′ Check del VAR – Il VAR sta controllando la presunta posizione di fuorigioco di Kean sul gol di Gatti. Intanto Moise, nel tentativo di fare una rovesciata, ha colpito in pieno Bremer. Brasiliano a terra dolorante.

51′ Gol Gatti convalidato – Tutto regolare, nessun fuorigioco di Kean. Il gol di Gatti è regolare, Juventus avanti.

Migliore in campo: Bellanova PAGELLE

Juve-Torino 1-0: risultato e tabellino

Rete: 47′ Gatti

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (46′ Milik); Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. All: Juric. A disp. Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Antolini, N’Guessan Cauneman

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 20′ Bellanova