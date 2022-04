Conferenza stampa Allegri: «Vogliamo vincere, ma non sarà semplice domani»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Juve Venezia, valida per la 35esima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia. Le sue dichiarazioni:

CHE OCCASIONE E’ PER LA JUVE – «Dobbiamo tornare alla vittoria nel nostro stadio, poi mancano ancora 4 punti alla matematica perché a 70 punti è matematico. Il Venezia ha cambiato allenatore, viene da 8 sconfitte, ma quando ha perso non ha mai dato segni di disfatta. Noi veniamo da un periodo in cui, nelle ultime 4 partite, abbiamo sempre subito gol. Cerchiamo di vincere sapendo che non è semplice, ci vuole rispetto per l’avversario. Pensiamo di aver già raggiunto l’obiettivo ma non è così».

KEAN – «Non fa mai gol banali, sempre decisivi. Domani valuterò se farlo giocare dall’inizio. Sta bene mentalmente e fisicamente».

PROSSIMO ANNO – «Non ci siamo persi per strada, abbiamo avuto un inizio difficile. La squadra sta anche bene fisicamente, nonostante abbiamo diversi giocatori fuori. Dobbiamo iniziare bene per continuare quello che abbiamo fatto quest’anno».

GIOVANI – «Vediamo se ci sarà la possibilità perché domani mancano un po’ di giorni».

PROGETTO CON LA SOCIETA’ A LUNGO TERMINE – «Mi hanno fatto molto piacere le parole del presidente. La Juve negli ultimi 10 anni ha vinto tanto, è stata anche brava in Europa dove ha sempre giocato delle Champions importanti. Bisogna tornare a vincere il prima possibile: quest’anno abbiamo messo una buona base per essere pronti l’anno prossimo. Per quanto riguarda Klopp, lo conosco poco ma mi sta molto simpatico. Gli faccio i complimenti per quello che ha fatto e quello che sta facendo. In Italia si tende a buttare giù gli allenatori dalla sera alla mattina, in Inghilterra c’è una mentalità diversa. Stare tanto su una panchina è un vantaggio per gli allenatori e per le società. Con la squadra abbiamo lavorato bene, in simbiosi con la società, lavorando sugli errori fatti per conoscersi e dare un po’ di stabilità. Direi che siamo sulla buona strada, da lì a vincere ce ne passa. Vincere è una cosa straordinaria, non lottare per il campionato mi gira un po’ le scatole».

