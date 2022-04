Venezia, Niederauer: «Chiesto passo indietro a Zanetti, Soncin ci conosce». Le parole del presidente dei lagunari

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha commentato così l’esonero di Zanetti.

Le sue parole: «Abbiamo chiesto a Paolo Zanetti e al suo staff di fare un passo indietro per il resto della stagione. Abbiamo passato momenti belli e brutti insieme, e abbiamo costruito un buon rapporto. Questi avvicendamenti sono normali nel mondo del calcio. Per le restanti cinque partite, abbiamo chiesto ad Andrea Soncin di guidare la squadra. Andrea conosce molto bene la società e i giocatori, e secondo noi ha fatto un ottimo lavoro con la Primavera in questa stagione. Andrea è consapevole che si tratta di una soluzione temporanea, fino alla conclusione della stagione».