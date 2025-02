Juve, il vice di Deschamps esalta Kolo Muani: «Sente la fiducia ed è meglio di Vlahovic per un motivo»

Le parole di Guy Stephan, vice di Didier Deschamps nella Francia, sull’impatto di Randal Kolo Muani alla Juve. Tutti i dettagli

Guy Stephan, vice di Didier Deschamps nella Francia, ha parlato a Tuttosport dell’impatto di Randal Kolo Muani alla Juve.

KOLO MUANI JUVENTUS – «L’ho guardato con molto piacere nelle sue prime due partite in Serie A, ho osservato i suoi goal con altrettanto piacere. Nell’ultimo ha solo deviato un tiro ma ha fatto qualcosa per migliorare la traiettoria».



SE SE LO ASPETTAVA – «Stiamo parlando di un ragazzo molto sensibile e riservato. Ha bisogno di sentire la fiducia dell’allenatore, dei compagni e dell’ambiente che lo circonda. Evidentemente ha queste risposte perchè la sua risposta in campo è eccellente. Thiago Motta, Khephren Thuram e Timothy Weah oltre agli altri lo hanno aiutato a calarsi nel contesto. Non penso che il PSG lo abbia scartato, è un prestito secco. Vederlo segnare è una bella notizia per la nazionale francese».

CARATTERISTICA MIGLIORE – «Almeno tre. Il suo movimento per creare spazi ai compagni, la sua abilità nel giocare con uguale incisività fronte alla porta o spalle alla porta, infine ha un ricco repertorio di finte per disorientare gli avversari».

CON VLAHOVIC O AL SUO POSTO? – «Si tratta di un giocatore duttile».