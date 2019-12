Juve, vicinissima la cessione di Mandzukic in Qatar: i dettagli

Questa volta Mario Mandzukic è vicinissimo a lasciare la Juventus per volare in Qatar: contatti intensi in queste ore

Mario Mandzukic è vicinissimo a lasciare la Juve e approdare, finalmente, in Qatar. Il croato è ormai fuori rosa da diversi mesi ed è sempre alla ricerca di una squadra che possa accoglierlo e garantirgli minuti.

Come riporta Sky Sport negli ultimi giorni i contatti sono stati frequenti, con i qatarioti fermamente convinti ad acquistare il giocatore e il croato pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo passato in panchina.