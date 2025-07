Juve, Weah la chiave per arrivare a Sancho: l’americano vicino al Marsiglia, le ultime

Juve, Jadon Sancho è l’obiettivo numero uno dei bianconeri, ma il suo possibile arrivo dipende anche dalla cessione di Weah all’OM

La Juve è al lavoro per completare una delicata operazione di mercato che ruota attorno a Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese è uno degli obiettivi principali del club bianconero per rinforzare la batteria degli esterni, ma per chiudere l’affare serve prima una cessione importante nel reparto: Timothy Weah è sempre più vicino all’Olympique Marsiglia, destinazione gradita dall’americano.

Dopo la conferma a titolo definitivo di Francisco Conceição, la Juve punta con decisione a Sancho, che ha espresso pubblicamente il desiderio di vestire la maglia bianconera. Tuttavia, per aprire spazio nell’organico è necessario liberare un posto, e Weah sembra il candidato principale. A differenza della trattativa saltata con il Nottingham Forest nelle scorse settimane, Weah apprezza la proposta del Marsiglia, club francese che disputerà la prossima Champions League.

Juve e Olympique Marsiglia stanno definendo i dettagli dell’operazione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. La formula resta ancora da stabilire: la Juve preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma sta valutando anche l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili per il club transalpino.

Sul fronte Sancho, invece, la trattativa con il Manchester United procede a rilento. Con il calciatore, la Juve ha già trovato un’intesa di massima sull’ingaggio, fissato intorno ai 6 milioni di euro netti a stagione. Rimane invece il nodo principale con i Red Devils, che chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La Juve vorrebbe contenersi entro i 15 milioni, bonus inclusi, ma sembra disposta a salire fino a circa 20 milioni per sbloccare l’affare.

Il mercato in casa Juve è dunque in fermento: l’arrivo di Sancho rappresenterebbe un colpo importante per l’attacco, ma la buona riuscita dell’operazione dipende dalla cessione di Weah, il cui passaggio al Marsiglia appare ormai imminente. Restano da limare gli ultimi dettagli e trovare l’accordo definitivo con il Manchester United, che appare però a portata di mano.