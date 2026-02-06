Juve, Yildiz dal primo minuto contro la Lazio? Il turco sta recuperando! Le ultimissime dalla Continassa

Juve, Yildiz verso il recupero: Spalletti non lo ha rischiato contro l’Atalanta ma punta a schierarlo titolare contro la Lazio

Yildiz è rimasto fuori dalla formazione titolare schierata in Atalanta‑Juventus: una scelta dettata dalla massima prudenza di Luciano Spalletti dopo i segnali d’allarme fisici emersi nell’ultimo turno di campionato. Pur avendo svolto regolarmente il riscaldamento a bordo campo, il giovane talento turco non è stato rischiato dall’inizio e il tecnico ha preferito non forzare i tempi per evitare ricadute.

La decisione ha alimentato discussioni durante la partita, perché se l’esclusione dal primo minuto era prevedibile, non era scontato che Yildiz restasse in panchina per tutti i 90 minuti. Dalle sedute alla Continassa arrivano però sensazioni positive: con la Coppa Italia ormai archiviata, lo staff punta a recuperarlo per il prossimo impegno di campionato e il ragazzo avrà ancora due allenamenti per completare il pieno recupero.

I tifosi si interrogano sul suo ritorno da titolare sulla fascia sinistra: considerata l’importanza della sfida di domenica all’Allianz Stadium, le probabilità che Yildiz venga schierato dall’inizio contro la Lazio sono concrete. Se le impressioni degli allenamenti si confermeranno, il classe 2005 potrebbe riprendersi rapidamente il posto nelle gerarchie di Spalletti. Lo riporta Juventusnews24.

