Juventus finalmente a Torino: si chiude l’Odissea norvegese, missione compiuta e blocco aereo superato

Juventus di ritorno a Torino: conclusa la difficile trasferta in Norvegia, superato il blocco aereo. Le ultimissime

La spedizione bianconera in Norvegia si è rivelata complicata non solo sul campo, ma anche fuori. Il rientro a Torino è infatti slittato a causa delle condizioni proibitive dell’aeroporto di Bodø, dove freddo polare e raffiche di vento hanno paralizzato il traffico aereo, costringendo la squadra a una lunga attesa.

Pista ghiacciata, volo fermo per ore

La pista di decollo, ricoperta da uno strato di ghiaccio dopo una notte di temperature estreme, ha reso impossibili le operazioni di volo in sicurezza. Il charter bianconero, previsto per la tarda mattinata intorno alle 12:00, è stato bloccato dalle autorità aeroportuali. Luciano Spalletti e i suoi uomini hanno dovuto attendere in hotel mentre mezzi spazzaneve e antighiaccio lavoravano senza sosta per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. Il rischio di restare un’altra notte oltre il Circolo Polare Artico ha alimentato tensione e preoccupazione.

Via libera e arrivo a Torino

La situazione si è sbloccata poco dopo mezzogiorno. La squadra ha raggiunto lo scalo alle 12:55, pronta a partire non appena fosse arrivato il via libera definitivo. I volti dei giocatori e dello staff tradivano stanchezza ma anche sollievo: la prospettiva di un blocco prolungato era ormai scongiurata.

La nuova finestra di partenza è stata fissata poco dopo le 13:00 e, intorno alle 14, è arrivato l’ok definitivo. La Juventus è così decollata da Bodø con destinazione Caselle, dove l’atterraggio è avvenuto poco dopo le 17. Una trasferta complessa, segnata da imprevisti e disagi, che si è chiusa solo con il ritorno a Torino.

