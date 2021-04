Juventus, Agnelli e Allegri hanno visto il derby insieme: la ricostruzione

«Agnelli e Allegri hanno visto il derby insieme»: retroscena Damascelli. I due avrebbero seguito la partita insieme a Forte dei Marmi

Spunta un nuovo retroscena contestuale al possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Così scrive Tony Damascelli de Il Giornale: «Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tivù il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. L’incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti; Pirlo è stato un maestro, in campo, ma in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose».

Prosegue il commento: «Il pareggio nel derby è la conferma di una confusione generale, di un deficit fisico e di una fragilità psicologica e caratteriale di cui si erano avuti i prodromi nell’anno di Sarri. Allegri potrebbe essere un commissario straordinario all’emergenza ma Andrea Agnelli difficilmente tradirà l’amicizia con Pirlo, nonostante le lacune evidenti di gestione, anche del gruppo e mi riferisco ai bulli bianconeri, più o meno identificati mercoledì sera, ai quali verrebbero posticipati i salari di quattro mesi. La partita contro il Napoli diventa l’ultima stazione per evitare di scendere e di presentare il fallimento tecnico e contabile».