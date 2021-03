Juventus, Alex Sandro in dubbio: le condizioni del brasiliano

Contro il Benevento, Andrea Pirlo dovrà fare probabilmente a meno di Alex Sandro

Andrea Pirlo inizia a pensare alla formazione anti-Benevento in vista della gara di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono continuare la marcia dopo la vittoria sul Cagliari.

Con ogni probabilità ci sarà il forfait di Alex Sandro, ancora acciaccato dopo la gara in Sardegna: come riporta La Gazzetta dello Sport, solo terapie ieri alla Continassa per il difensore brasiliano che resta dunque in dubbio.