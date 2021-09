Juventus, Allegri come Pirlo: ancora nessuna formazione titolare

Allegri colpito dalla sindrome di Pirlo! Il tecnico della Juventus ancora alla ricerca della quadra per il club bianconero

Massimiliano Allegri sembrerebbe essere stato colpito dalla stessa sindrome palesata da Andrea Pirlo nella passata stagione: il totale trasformismo.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport il tecnico della Juventus non ha ancora trovato una Juve titolare e per questo ha sempre cambiato formazione. Un modus operandi, se si vuole, anche inevitabile visti i tantissimi impegni ravvicinati di questo inizio di annata.