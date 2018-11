Numeri eccezionali in termini di punti e di gol subiti: la Juventus mantiene alta la concentrazione e punta a chiudere il 2018 positivamente

Ad Allegri probabilmente interessano poco i numeri fini a se stessi, ma, in questo caso, chiudere nel migliore dei modi l’anno 2018, oltre a importanti vittorie in campionato, può rendere i bianconeri una squadra da record. Ecco quindi che il tecnico toscano chiederà la massima concentrazione da qui a fine dicembre: in ballo ci sono il record di punti da conquistare nell’anno solare e la miglior difesa. Per ciò che riguarda la prima questione, la Juventus, considerando anche lo scorso campionato, ha ottenuto 26 vittorie, 4 pareggi e 1 una sola sconfitta: questo porta la squadra a essere la migliore in ambito europeo.

Nessuno, nei maggiori 5 campionati europei, ha vinto così tanto e perso così poco; i bianconeri hanno così raggiunto 82 punti e vincendo le prossime 7 toccherebbero quota 103. Solamente il Psg tallona la Juventus, ma al massimo potrà chiudere a 100 punti. L’impresa non è delle più semplici visto che da qui a fine anno, i bianconeri incontreranno Spal, Fiorentina al Franchi, Inter, Torino, Roma, Atalanta a Bergamo e Sampdoria. La squadra di Allegri è al top anche per quanto riguarda la difesa: nel 2018 i gol subiti sono al momento 17, nessuno in Europa ha fatto meglio. Il Liverpool, infatti, ne ha incassati 19, mentre 20 sono quelli presi dal Manchester City.