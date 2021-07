Juventus, Allegri convince Dybala: rinnovo sempre più vicino

Rinnovo Dybala Juve, contatto con Allegri decisivo: cosa è successo tra l’allenatore toscano e l’attaccante argentino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ritorno di Allegri sulla panchina della Juve ha cambiato le prospettive per il futuro di Paulo Dybala. Da possibile sacrificio estivo ad elemento imprescindibile per la prossima stagione: così la Joya si allena in vacanza a Miami per tornare il prima possibile a Torino.

Dybala arriverà alla Continassa prima del 14 luglio, e si passerà agli incontri in presenza tra Cherubini e il suo agente Jorge Antun per discutere del rinnovo di contratto. L’argentino si sarebbe convinto ad accettare la proposta da 10 milioni di euro a stagione formulata inizialmente dalla Juventus, con Allegri decisivo nel suo contatto con il calciatore per ribadire la sua volontà a costruire attorno a lui l’attacco della prossima stagione.