Juventus, Allegri: «Dybala out con Chelsea e Torino. Non possiamo dominare 90 minuti»

Max Allegri ha commentato la gara della Juve ai microfoni di Sky Sport: ecco le dichiarazioni del tecnico

PARTITA – «La fase difensiva la squadra l’ha fatta bene, abbiamo sbagliata sul calcio d’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo preso gol a campo aperto. Abbiamo avuto diverse opportunità, anche per il 4-1. Adesso pensiamo al Chelsea».

DYBALA E MORATA – «Sicuramente non ci saranno né col Chelsea né col Torino. Vediamo dopo la sosta, questi infortuni fanno parte della stagione e del gioco».

KULUSEVSKI – «Ha fatto bene, può giocare anche da mezzala e fare meglio, non con spalle alla porta».

CAMBI – «Ho inserito Ramsey perché Locatelli e Bentancur erano stanchi e avevo bisogno di un palleggiatore. Con Chiellini abbiamo cambiato la difesa».

GOL – «Oggi dopo 20 minuti dovevamo stare 3-0, ed è tutta un’altra partita. È un momento così che va superato. Ci saranno prestazioni diverse anche per 90 minuti, anche la Juventus non può dominare per 90 minuti».

CLEAN SHEET – «I clean sheet difficilmente appartengono ormai alle partite di calcio, ormai le partite finiscono tutte con gol. Non pensavo. Abbiamo subito gol al primo calcio d’angolo, dobbiamo stare più attenti. Noi marchiamo ad uomo, Alex Sandro ha perso la marcatura di Yoshida. In questo momento paghiamo queste situazioni a caro prezzo».

DIFESA A TRE – «De Ligt non ha mai giocato a tre, ma ha le caratteristiche per farlo. Non è una questione di difendere a tre, quattro o cinque, ma di costruzione. Dobbiamo stare più attenti e migliorare sugli angoli, fare i gol quando c’è da farli. C’è da migliorare».