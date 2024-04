Juventus, Allegri furibondo dopo la partita: ecco cos’è successo

Massimiliano Allegri era furioso nonostante la vittoria: contro la Fiorentina c’è stata una cosa che il tecnico non ha digerito

Un successo importante quello della Juventus sulla Fiorentina, ma per Massimiliano Allegri non è tutto oro quel che luccica. Infatti il tecnico livornese, dopo la partita, si è sfogato in modo piuttosto duro nello spogliatoio dell’Allianz Stadium.

Allegri non ha per niente gradito l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo, troppo passivo e poco propositivo, finendo per essere schiacciati e rischiare i tre punti. Questa non è la prima sfuriata stagionale simile da parte di Allegri.