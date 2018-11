Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro la SPAL

Dopo la pausa nazionali, domani la Juventus scenderà in campo alle 18 contro la SPAL. Una gara da non sottovalutare, che servirà a mettere pressioni all’Inter impegnata la sera contro il Frosinone e al Napoli che giocherà domenica. Per questo, Allegri non vuole distrazioni: «La SPAL gioca bene, è alla costante ricerca della costruzione del gioco. Hanno già vinto a Roma in trasferta giocando bene, hanno vinto a Bologna. Hanno fatto risultati importanti fuori casa, sono fisici e aggressivi, recuperano molti palloni. Dovremmo fare una partita seria indirizzandola bene sapendo che è una delle piccole più difficili da affrontare perché se non sei ordinato lo paghi».

Le scelte in attacco di Allegri

Allegri passa poi alle scelte in attacco: «Ronaldo sta bene, non so niente di questa cosa del Pallone d’Oro anche se per quello che ha fatto lo meriterebbe. Dybala? Aver segnato in Nazionale è un’invenzione di fiducia per lui. È rientrato giovedì, ieri ha fatto defaticante ma domani potrebbe partire dalla panchina. Bisogna che abbia un cambio per tutti quelli che ho fuori. Ronaldo e Mandzukic giocano. Loro due hanno un’ottima intesa, così come succede tra tutti e tre li davanti. Paulo e Ronaldo hanno giocato meno insieme, affineranno l’intesa con il tempo. Con loro 3 davanti ci esprimiamo bene, dipende dalla disponibilità dei giocatori. Siamo sulla buona strada per arrivare a marzo in ottime condizioni».

Allegri e le scelte in mezzo

Il tecnico dei bianconeri si sofferma sul centrocampo: «Bisogna far giocare chi ho a disposizione. Khedira è fuori, Emre si sta riatletizzando e tra un paio di settimane sarà a disposizione. Matuidi arriva oggi che gli ho dato 3 giorni di riposo di cui aveva bisogno. Ci sistemeremo con chi abbiamo, non siamo in emergenza. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente. Pjanic è diventato talmente bravo che a un certo punto lo tolgo. Ha tolto tutti i difetti e ora è un giocatore serio. Vede sul lungo, ha buone geometrie, a Milano ha fatto una grande partita anche come traiettorie di passaggio, è migliorato nelle palle intercettate, che ti aprono il contropiede. Ogni tanto lo tiro fuori per farlo recuperare, e ho Bentancur che sta crescendo».

Difesa rivoluzionata, fuori Szczesny e riposo per Chiellini

Allegri affronta poi il capitolo porta e difesa: «Domani gioca Perin. Chiellini? Invecchiando è diventato più bravo. Devo cercare di gestirlo, abbiamo tre partite in una settimana, vediamo oggi. Se non gioca ci sono Rugani o Benatia. La Juventus ha 5 difensori tra i migliori del mondo. Rugani ha giocato a Empoli, facendo una bella partita. Lo stesso Benatia a Milano, era un match in cui c’era bisogno di uno come lui. Magari domani gioca Rugani, ma se scelgo qualcuno è perché penso che quella partita sia adatta a quel giocatore. Sono tutti eccezionali».