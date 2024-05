Juventus, se Allegri rimane Yildiz PARTE: la situazione del talento turco

Kenan Yildiz potrebbe salutare i bianconeri in caso di permanenza di Massimiliano Allegri: questa la situazione

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, potrebbe salutare i colori bianconeri nel caso Allegri dovesse rimanere. Secondo Gazzetta.it, il turco seguirebbe le orme di Matias Soulé ovvero un prestito lontano dalla Mole.

Questo poiché il tecnico livornese non lo vede ancora pronto per un posto da titolare alla Juventus e dunque la soluzione migliore sia per il ragazzo che per il club è quella di farlo crescere altrove.