Juventus, Allegri scuote la squadra: le urla di Malmoe hanno risvegliato i calciatori

La trasferta vincente di Malmoe ha dato qualche sicurezza in più alla Juventus, ma la scossa sarebbe partita da Massimiliano Allegri

È bastato un tempo alla Juventus per avere la meglio del Malmoe in Champions League ma soprattutto per ritrovare fiducia e solidità, componenti integranti della squadra di Allegri che fino ad ora erano rimaste nascoste.

Merito del tecnico scrive Tuttosport che con le sue urla ha risvegliato i calciatori ed ora vuole la svolta definitiva: Juve aggressiva che impedisce agli avversari di superare facilmente il centrocampo e più presenza in area di rigore. Questi i primi due diktat dai quali partire.

