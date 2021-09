Juventus, Allegri su Chiesa: «Risonanza negativa, ma troppo rischioso»

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato dell’assenza di Chiesa contro il Napoli

«Per quanto riguarda le sue condizioni, ha avuto un risentimento muscolare. La risonanza è negativa ma ho parlato con lui ed è tranquillo. Il rischio c’è ad entrare in una partita così. De Sciglio e Pellegrini sono pronti, dovrò valutare chi far giocare».