Juventus, allenamento di rifinitura LIVE: la vigilia di Champions – VIDEO

La Juventus scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura alla vigilia della partita di Champions League contro il Porto

La Juventus si ritrova alla Continassa per preparare la sfida di Champions League contro il Porto: i bianconeri devono ribaltare il 2-1 maturato all’andata all’Estadio do Dragao in Portogallo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Andrea Pirlo mette a punto il piano partita alla Continassa alla vigilia della delicatissima sfida che tanto può dire anche per il prosieguo della stagione: una rimonta potrebbe dare nuovo slancio alla squadra.