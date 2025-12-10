Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future

Juventus, ecco il momento dei bianconeri analizzato dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Un bivio decisivo…

La Juventus si trova a un bivio cruciale e l’unica via d’uscita, secondo Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è una e una sola: «fare squadra». Un concetto che deve permeare ogni livello del club, dal campo alla dirigenza, creando un fronte unico per «rattoppare le tante troppe mancanze».



Un primo passo fondamentale è il sostegno incondizionato al tecnico Luciano Spalletti. La storia recente bianconera insegna che gli allenatori lasciati soli finiscono per essere travolti, con conseguente «deriva della squadra». La dirigenza, guidata da Comolli, deve quindi fare scudo attorno al tecnico, tracciando una linea comune che vada dalla comunicazione alle scelte tecniche, mostrandosi «monolitici agli occhi dello spogliatoio e dell’esterno». Questo modello ha sempre contraddistinto i cicli vincenti della Juve, dove gli allenatori, pur non decidendo il mercato, hanno sempre partecipato attivamente alle strategie, evidenziando le proprie esigenze. «Un allenatore forte per la vicinanza della società rinforza anche la società stessa», sottolinea Vaciago, ricordando che un club complesso come la Juve necessita del contributo di tutte le sue componenti, ognuno nel proprio ruolo. In quest’ottica, la mancanza di un direttore sportivo è una lacuna grave che va colmata al più presto, essendo una figura «indispensabile pontiere tra la squadra e la dirigenza».



La compattezza dirigenziale, poi, si riflette inevitabilmente sulla squadra, che spesso è «lo specchio di quanto percepisce nell’ambiente». Attualmente, i giocatori bianconeri non sembrano un gruppo coeso, capace di reagire alle difficoltà. L’approccio molle ad alcune gare denota una «mancanza di leadership» e una fragilità caratteriale che porta a un’eccessiva dipendenza emotiva dai risultati. Per evitare un disastro stagionale, lo spogliatoio deve trovare «un’unità di intenti finora vista solo a sprazzi». Senza la qualità dei solisti per risolvere le partite, la Juve deve diventare un «buon gruppo punk, robusto e tirato», basato sull’aiuto reciproco.



Le prossime settimane saranno decisive, a partire dalla sfida di Champions contro il Pafos. Sbagliare ora potrebbe portare a un «fallimento totale della stagione». La scelta è netta: «O la Juve risorge come squadra o cederà, un centimetro alla volta, fino alla disfatta».

