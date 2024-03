Juventus Atalanta, i convocati di Allegri: tra ritorni e assenze

Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida tra Juventus e Atalanta

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida in casa contro l’Atalanta. Partendo dalle assenze, mancheranno Rabiot e Alcaraz per infortunio e Vlahovic per squalifica. Si rivedono McKennie e Kean.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling Jr, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Yildiz, Kean.