La crescita di Bentancur è sotto gli occhi di tutti: Allegri se lo gode, consapevole che ormai è alla pari degli altri centrocampisti

Un mese da incorniciare, per le tante presenze da titolare con la maglia della Juventus e per il primo gol segnato con i bianconeri: Bentancur, a soli 21 anni, si è preso il centrocampo. L’uruguaiano, complice qualche infortunio di troppo, tra cui Khedira ed Emre Can, ha scalato in fretta le gerarchie di Allegri: dal 6 ottobre contro l’Udinese, le ha giocate tutte.

In campionato sono arrivate 5 presenze, mentre in Champions si è messo in mostra tra andata e ritorno contro il Manchester United. Arrivato appena un anno e mezzo fa dal Boca Juniors, si è scrollato di dosso la comprensibile timidezza iniziale ed è diventato una mezzala di qualità. Allegri ormai lo considera al pari degli altri centrocampisti e in occasione della consegna della Panchina d’Oro ha anche rivelato che con lui Pjanic gioca meglio.