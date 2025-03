Juventus, Biasin sul futuro: «Motta resta in bianconero solo in un caso, alla fine del campionato verrà valutato»

Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Le parole

Fabrizio Biasin è intervenuto sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber ed ha parlato della situazione della Juventus e del futuro di Thiago Motta sulla panchina bianconera. A seguire le sue dichiarazioni.

BIASIN –«Se Thiago Motta arriva in Champions League, ha chance di rimanere. Se non si qualifica e dunque non arriva neanche al quarto posto, la sua avventura alla Juventus sarà terminata. Non esistono progetti triennali in Italia, esiste la stagione e gli obiettivi stagionali, si viene valutati al termine del campionato e così avverrà per Thiago Motta».

CAMPIONATO – «Squadre come Juve, Inter, Milan e ci metto anche il Napoli, non partono mai a inizio campionato senza l’obiettivo di provare a vincere qualcosa. Banalmente anche perché sono stati spesi un sacco di soldi dalla Juve. Ha anche stufato il paragone con Allegri, il tifoso sente ogni anno dire che è l’anno zero, ma alla Juve sono abituati a vincere, non a sentir sempre parlare di anno zero».