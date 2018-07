Matuidi accoglie Cr7: «E’ il miglior calciatore al mondo»

Grande euforia in casa Juventus per l’arrivo di Cristano Ronaldo dal Real Madrid, ecco le parole di Blaise Matuidi dalla Russia

In Italia e nel mondo non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha dato l’addio al Real Madrid dopo nove stagioni da protagonista, con i bianconeri che hanno messo mano al portafoglio per regalarlo a Massimiliano Allegri: affare da 117 milioni di euro. E in casa Juve c’è grande euforia, come testimoniato da Blaise Matuidi…

Il centrocampista bianconero è impegnato in Russia, dove domenica 15 luglio 2018 disputerà la finale del Mondiale tra la sua Francia e la Croazia. Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Paris Saint Germain ha commentato anche l’arrivo a Torino del campione di Funchal: «E’ straordinario aver acquistato il miglior calciatore al mondo, ovvero Cristiano Ronaldo».