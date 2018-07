Allegri accoglie Cristiano Ronaldo: «Un salto di qualità per tutti»

Massimiliano Allegri dà il benvenuto alla Juventus a Cristiano Ronaldo: ecco le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri è entusiasta per l’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Ieri è giunta l’ufficialità, con il fuoriclasse portoghese che ha messo nero su bianco un contratto quadriennale, affare da 117 milioni di euro con il Real Madrid. Ecco il commento del tecnico livornese sull’acquisto di Cr7: «Credo che sia un acquisto importantissimo, un salto di qualità da parte di tutti, dalla società all’ambiente bianconero. Quando inizieremo il 30 e arriveranno tutti i calciatori, avremo di fronte una stagione importante come tutte le altre dove dovremo centrare gli obiettivi».

Continua Massimiliano Allegri a margine di un evento che lo ha visto protagonista al Parlamento Europeo: «Per me inizia un ciclo nuovo tutti gli anni: la Juventus negli ultimi anni è cambiata molto e questa estate ha fatto un mercato importante. Con Cristiano Ronaldo non ho avuto assolutamente alcun contatto telefonico – continua l’ex tecnico del Milan – credo che lunedì ci sarà la conferenza stampa e lo vedrò. So che è molto felice – conclude Massimiliano Allegri ai microfoni dei cronisti presenti all’Europarlamento – è un grande professionista e un valore importante per una squadra che ha già fatto ottime cose».