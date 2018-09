Juventus-Bologna: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Juventus-Bologna, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus vuole la sesta vittoria su sei partite di campionato, Pippo Inzaghi e il suo Bologna sperano di far cadere un’altra grande, dopo la vittoria sulla Roma, la prima stagionale. Allegri rinuncia a Spinazzola, De Sciglio, Khedira, Kean e Douglas Costa. Emergenza per il Bologna di Pippo Inzaghi che dovrà fare a meno dello squalificato Pulgar e degli infortunati Palacio, Helander, Donsah e Poli. Presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live della sfida tra Juventus e Bologna. Fischio d’inizio ore 21.

Juventus-Bologna: diretta live e sintesi

Juventus-Bologna: formazioni ufficiali

Juventus-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Juventus (3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia, Cancelo, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander. Allenatore: Inzaghi.

Le parole di Allegri alla vigilia: «Cristiano Ronaldo domani gioca, siamo a inizio stagione e ha bisogno di giocare e segnare. Frosinone? Gara complicata perché loro indietreggiavano col passare dei minuti ma la squadra ha fatto molto bene, specie nel secondo tempo perché è stata lucida e ha avuto pazienza. Bentancur? Ha ottime potenzialità, deve credere di più in se stesso. Domani può giocare. Ci sarà Matuidi e uno tra Pjanic ed Emre Can. Domani ci sarà Perin, riposerà Chiellini e potrebbe riposare Alex Sandro. Se Alex dovesse stare fuori potrebbe esserci Cuadrado a destra e uno tra Cancelo e Bernardeschi a sinistra. Potrebbe giocare anche Barzagli e potremmo giocare a 3, vediamo». Prosegue l’allenatore bianconero: «Noi dobbiamo vincere domani per arrivare allo scontro diretto con, minimo, 3 punti di vantaggio. Il Bologna ha battuto nettamente la Roma e nelle partite che ha perso sempre con un gol di scarto, eccezion fatta per la sfida con l’Inter dove ha preso due gol nei minuti finali. Il Bologna sa stare in campo e sa soffrire, merito di Inzaghi. L’aspetto mentale sarà fondamentale, dobbiamo prenderla come i ragazzi hanno preso quella di Frosinone, dove la squadra ha giocato da squadra matura e responsabile. Dybala? Ha bisogno di giocare e domani gioca. Voi lo valutate in base ai gol ma sta crescendo, ha bisogno di trovare il ritmo. Kean? E’ un’alternativa, può trovare spazio. Bnerardeschi? E’ cresciuto tanto ed è tutto merito suo». Poi il tecnico si è complimentato con Deschamps, miglior allenatore dell’anno, e Beppe Marotta, premiato come miglior manager dell’anno. Chiosa sui gol arrivati nel secondo tempo: «E’ un segnale importante, vuol dire che la squadra cresce fisicamente nel secondo tempo».

Queste invece le dichiarazioni di Inzaghi: «Nessuno credeva potessimo vincere con la Roma ma la vittoria non cambia nulla. Ero fiducioso prima e sono fiducioso adesso. Vedevo cose positive anche prima di questa vittoria. Sfideremo la squadra più forte d’Europa, giocheremo in un grande stadio, ma non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. La partita con l’Udinese si prepara facendo bene con la Juventus. Formazione? Poli out ma non è grave, Svanberg ha ricevuto un colpo in testa e difficilmente recupererà. In tanti hanno stretto i denti, Krejci potrebbe giocare in mezzo». Prosegue l’allenatore rossoblù: «C’è poco da far vedere della Juve. Noi dobbiamo fare la partita della vita, giovando con la mente sgombra perché si parte 11 contro 11. Sappiamo che sarà una partita di sofferenza ma ci giocheremo le nostre carte. Santander? Vediamo, non so se giocherà perché domenica mi ha chiesto il cambio. Di sicuro chi scenderà in campo venderà cara la pelle. La mia esperienza alla Juve? Ho trascorso momenti indimenticabili. Quando torno nei posti dove ho giocato ricevo belle accoglienze ma darò il massimo per il Bologna, vorrei che la mia squadra dimostrasse di essere una squadra vera. Cristiano Ronaldo ha reso meno squadra la Juve? No, le ha dato qualcosa in più, la rende tra le più forti d’Europa se non la più forte».

Juventus-Bologna: i precedenti del match

Sono 142 i precedenti tra Juventus e Bologna. La Juve ha vinto 71 volte contro le 23 dei rossoblù mentre i pareggi sono stati 48. Sono stati 214 i gol segnati dalla Vecchia Signora, 128 le esultanze dei felsinei. Sono 71 invece i precedenti a Torino: 41 volte è uscito il segno 1, 25 sono stati i pareggi mentre solo 5 le vittorie rossoblù. Ben 118 le reti realizzate dalla Juve, 54 quelle dei rossoblù. Il Bologna non vince a Torino dal 2011, da allora 1 pareggio e 5 sconfitte consecutive, nelle ultime 3 occasioni sempre con 3 gol incassati.

Juventus-Bologna: l’arbitro del match

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere l’incontro tra Juve e Bologna. Con lui gli assistenti Bindoni e De Meo, il quarto uomo sarà Baroni. Al VAR Guida e Di Vuolo. La gara è valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I precedenti tra Mariani e la Juve sorridono ai bianconeri con 6 vittorie su 6. Sono 10 invece i precedenti incontri tra il fischietto di Latina e il Bologna: 3 vittorie per i rossoblù, 1 pareggio e 6 sconfitte. Mariani ha diretto due volte Juve-Bologna: l’8 gennaio 2017 a Torino, 3-0 bianconero, e il 27 maggio 2017 al Dall’Ara con gol di Kean.

Juventus-Bologna Streaming: dove vederla in tv

